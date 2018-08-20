В Башкирии ломом избили ветерана

Пять человек разгромили дом 70-летнего ветерана труда на улице 30 лет победы в деревне Юзимян Гафурийского района Башкирии, передает портал mkset.ru. Сообщается, что нападавшие прибыли на место на двух машинах. Они разыскивали сына пенсионера, а не найдя его выбили в доме окна, разломали забор, а самого ветерана избили ломом по ногам и бедрам. Мужчина зафиксировал побои и написал заявление в полицию.