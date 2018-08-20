Под Нижним Тагилом голодный медведь прогнал из леса грибников

В лесу, вблизи поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом, семейная пара, отправившаяся по грибы, столкнулась с медведем. Первые тревожные признаки обнаружил мужчина – он заметил разрытые муравейники. Обычно такие следы оставляют медведи, проснувшиеся после спячки и ищущие пропитание. Впрочем, позже появились и более наглядные доказательства.

"Я вышел на небольшое поле и в этот момент услышал звериный рык. В ста метрах от меня в кустах я увидел взрослого медведя", – цитирует портал tagilcity.ru грибника. Он окликнул жену, и они вместе добежали до машины, после чего уехали из леса. Вновь отправиться в лес за грибами мужчина пока не планирует.

