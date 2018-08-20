В лесу под Тюменью нашли алтарь из костей

Группа грибников нашла странное сооружение, напоминающее примитивный алтарь, в лесу между поселками Боровский и Винзили в Тюменской области. Чтобы выложить круг, неизвестные использовали около сотни костей крупного рогатого скота, передает портал nashgorod.ru. Жутковатое зрелище грибники сняли на видео. Интернет-пользователи предположили, что алтарь могли сложить сатанисты или же пациенты местной психиатрической больницы.
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