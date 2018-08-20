Омичи стали чаще умирать от наркотиков

В Омской области увеличился показатель смертей от передозировки наркотиков, передает портал gorod55.ru. За 2017 год от употребления запрещенных препаратов погибли 128 человек, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Отметим, до этого шесть лет подряд показатель смертности от передозировок падал. Антинаркотическая комиссия правительства Омской области провела опрос, согласно результатам которого самыми действенными мерами профилактики наркозависимости были признаны социальная реклама, концерты и другие мероприятия, посвященные этой теме.