Житель Уфы попался на краже 20 надувных лодок

В Уфе к сотрудникам полиции обратился предприниматель. Он заявил о краже: злоумышленник проник в его мастерскую и вынес оттуда сразу 20 надувных лодок.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого по горячим следам. Преступник дал признательные показания, передает ToDay News Ufa. Расследование кражи продолжается.