Названа причина жуткой аварии под Москвой

В результате наезда автобуса на пешеходов у автовокзала в Мытищах пострадали три человека. Столкнулись два маршрутных автобуса, когда между ними были люди.

По предварительной информации, у одной из маршруток отказали тормоза. Машина двигалась по инерции и сбила несколько человек. Двоих доставили в Мытищинскую городскую больницу, передает НСН.

