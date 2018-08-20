Террорист с взрывчаткой атаковал россиян

Вооруженный взрывчаткой боевик атаковал полицейских в городе Грозный. По предварительной информации, мужчина метнул взрывное устройство на пост ГИБДД при въезде в город.

Однако оно не взорвалось, тогда боевик разогнался на машине и стал поочередно сбивать всех полицейских, которые попадались ему на пути. На данный момент известно о троих пострадавших сотрудниках МВД. Все они находятся в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал Mash.

Кроме того, в Чечне было совершено еще одно нападение на сотрудников полиции. Двое бандитов, вооруженных ножами, пробрались в отдел в Шали, после чего атаковали полицейских.