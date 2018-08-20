Под Хабаровском школьники сыграли в корриду и попали в больницу

В селе Троицкое в Хабаровском крае бык покалечил двух школьников. Они выпустили грозное животное на улицу и попытались убежать от него: по похожему сценарию в Испании ежегодно проводятся различные праздники.

Для детей импровизированная коррида закончилась печально, передает телеканал "360". Они получили травмы и были доставлены в больницу. По факту случившегося проводится проверка.