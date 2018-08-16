Известный актер заявил о жестоком избиении

Звезда фильма "Зеленый слоник" Сергей Пахомов, более известный под прозвищем Пахом, заявил, что стал жертвой жестокого избиения. По словам артиста, неизвестные травмировали его железной палкой.
"******** железной палкой в Железногорске!" – написал он в своем Facebook. Более того, артист продемонстрировал поклонникам рану в верхней части лба. Напомним, что Пахом обрел популярность после роли в культовом фильме "Зеленый слоник". Помимо этого, он принимал участие в таких картинах, как "Голова" и "Пять бутылок водки".
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