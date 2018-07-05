В Казани сократят рабочий день из-за ЧМ-2018

В Казани мэрия города рекомендовала руководителям сократить рабочий день до 14:00. Сделать это необходимо 6 июля из-за матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Распоряжение о сокращении рабочего дня подписал мэр Казани, передает inkazan.ru. "Такая мера рекомендована в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности города, а также снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру", – пояснили в мэрии.
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