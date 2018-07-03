В Дагестане напали на врачей роддома

В здание Центральной городской больницы в городе Хасавюрт в Дагестане ворвалась группа людей, после чего один мужчина попытался напасть на медиков, передает портал newizv.ru. Перед этим в роддоме скончалась роженица. Нападавший был ее мужем. В региональном управлении Следственного комитета частично подтвердили информацию о произошедшем. Так, следователи уже начали проверку по факту смерти пациентки роддома. Данных же, говорящих о нападении, пока недостаточно. "Родственники там немного пошумели, но более точной информации у нас нет", – отметил представитель регионального СК. Местные жители отмечают, что это уже не первый случай кончины рожениц в больнице города.