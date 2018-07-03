В Нижнем Новгороде убийцу трех человек освободили от уголовного наказания

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода освободил от уголовного наказания работника Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), убившего трех коллег и ранившего еще двух, передает портал newsnn.ru. Обвиняемого приговорили к принудительному лечению в психиатрическом стационаре специализированного типа. Отметим, психическое расстройство было диагностировано у мужчины еще на стадии предварительного следствия. По мнению специалистов, заболевание лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.