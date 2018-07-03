Страшное ДТП на трассе М-51: молодых людей не успели спасти

На трассе Омск – Новосибирск произошло лобовое столкновение двух иномарок. В результате аварии трое пострадали, а еще двое молодых людей скончались до приезда скорой помощи, передает портал gorod55.ru. Очевидцы рассказали, что среди пострадавших одного зажало на заднем сиденье. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. У другого потерпевшего имеются переломы. Пятый участник – в состоянии шока, также наблюдаются незначительные травмы. По факту аварии проводится проверка.