В Уфе прорвало трубу: сотни людей остались без воды

Система горячего водоснабжения вышла из строя по причине прорыва одной из труб, которая подавала воду в десятки домов. Об этом заявили в администрации города. На данный момент больше 30 жилых и офисных многоэтажек остались без воды. Отключение произошло по улицам Айской, Кирова и Революционной, передает портал mkset.ru. "Ремонтные работы продлятся до 20:00", – сообщили власти города.