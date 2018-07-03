Житель Увы изнасиловал приехавшую к бабушке восьмилетнюю девочку

В Удмуртии 33-летний мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку. ЧП произошло в поселке Ува, передает udm-info.ru

Как установили следователи, потерпевшая и ее трехлетняя сестра приехали на летние каникулы в Уву из Ижевска. Девочки жили у бабушки. Накануне инцидента в дом пришли знакомые пенсионерки, среди которых был и насильник. Изрядно выпив, мужчина прошел в комнату к девочкам, где надругался над школьницей.