Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье
Дама не поверила, что российские футболисты смогут одолеть испанцев на ЧМ-2018, но ошиблась, и ей пришлось выполнить обещание. По словам свидетельницы инцидента Натальи Н., болельщица была сильно пьяна и прогуливалась обнаженной в компании с другом.
"Он снимал результат проигранного спора на телефон. Окружающие кидали на болельщицу недоумевающие взгляды", – цитирует Наталью "Подмосковье сегодня".
Похожий случай произошел в городе Фролово под Волгоградом. Там голая женщина средних лет гуляла по улицам, а затем пыталась искупаться в фонтане, передает novostivolgograda.ru. О действиях правоохранителей в отношении нее ничего не известно.
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