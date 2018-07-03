Во время ЧМ семья российских интеллигентов развелась из-за Месси

Супруги из Челябинска решили развестись после матча Аргентина – Нигерия. Пара повздорила из-за Лионеля Месси, передает novostivolgograda.ru.
Терпение 40-летнего главы семейства, работающего врачом, лопнуло, когда его жена – преподаватель университета – отпустила очередную оскорбительную шутку в адрес нападающего сборной Аргентины. А поскольку матч складывался тяжело, мужчину так взбесило поведение жены, что он решил подать на развод.
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