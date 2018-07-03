Улицу в Норильске залило "кровью"

В Норильске одну из улиц залили "кровавые" реки. Инцидент произошел недалеко от Надеждинского металлургического завода, передает "360".

Как пояснили представители предприятия, проводилась уборка территории, в числе прочего почистили кровлю здания. Красную пыль подготовили к выбросу, но забыли вынести. Ветром ее разнесло по улице, а когда пошел дождь, вода окрасилась в красный цвет.

Эксперты проводят анализ собранного материала. По предварительным данным, это оксид железа.