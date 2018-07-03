Россиянин задушил попутчицу и закопал тело в лесу

В Надыме раскрыли чудовищное убийство. В начале августа прошлого года водитель согласился отвезти незнакомую женщину в аэропорт Нового Уренгоя. Во время поездки между пассажиркой и шофером возникла словесная перепалка, водитель сильно обиделся и задушил женщину. Тело он закопал в ближайшем лесу, передает nashgorod.ru.

Вскоре мать убитой забила тревогу и обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина во всем сознался.