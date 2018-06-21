Сотрудник химзавода попытался сварить сожительницу

В
Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который попытался
расправиться с сожительницей, сообщает FlashNord. Инцидент произошел в конце
мая во время домашней ссоры – злоумышленник облил сожительницу кипятком.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее были зафиксированы ожоги третьей степени спины и ног. Задержан 45-летний аппаратчик петербургского химпредприятия.
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