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Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии

Фото: GLOBAL LOOK press/msk_today
Учительницу Ангелину Дорофееву из Волжского, которую несколько лет назад обвинили в сексуальной связи со школьником, настигла трагедия. Девушка на огромной скорости влетела на автомобиле в световую опору и скончалась.
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Примечательно, что о смерти бывшей учительницы стало известно совершенно случайно. Эта информация всплыла благодаря конфликту вокруг опеки детей Ангелины.

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Подруги Дорофеевой заявили в социальных сетях, что волжанка разбилась в автокатастрофе на Волжской ГЭС прямо в канун Нового года. Ангелина и еще одна женщина были пассажирками иномарки Nissan.

Водитель автомобиля потерял контроль над управлением и влетел в столб. Ангелина скончалась в больнице, передает издание "Блокнот-Волгоград".

У погибшей учительницы остались двое детей, которые могут оказаться в детском доме. Сейчас их воспитывает бабушка. Женщина находится в довольно зрелом возрасте, поэтому опека не хочет доверять ей воспитание маленьких детей.

  

Напомним, Ангелина Дорофеева стала известна на всю страну после того, как всплыли ее интимные связи с 15-летним школьником. Учительница настаивала, что влюбилась в мальчика, поэтому пошла на противозаконную связь с несовершеннолетним. О тайных отношениях узнала мать парня, которая обратилась в полицию. 

В 2016 году Дорофеева получила два года лишения свободы условно. Кроме того, ей запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет. После этого педагог заявила, что хочет уехать из Волжского и начать новую жизнь.

Автор: Михаил Вштанов30 мая 2018, 18:51

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