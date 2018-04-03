Опубликовано видео первых секунд пожара в Кемерово

Следственный комитет России опубликовал новое видео с камер наблюдения из торгового центра "Зимняя вишня". На очередной записи запечатлен момент, когда люди в панике пытаются покинуть здание.



Судя по свежему материалу, некоторые дети сначала даже и не подозревали о возникновении пожара: они спокойно продолжали развлекаться на аттракционах. При этом остальные люди убегали подальше от очага возгорания.

"Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении обстоятельств произошедшего", – заявили представители Следственного комитета России. Свидетелей просят обратиться в правоохранительные органы, пишет "Газета.ru".

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, среди них – 41 ребенок. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько возможных версий, в том числе поджог и короткое замыкание.

