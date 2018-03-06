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Регионы

Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки

Кадр youtube.com
Ростовские приставы-взяточники, скандал в детском саду Челябинска, врезавшаяся в уфимский планетарий лошадь и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.  
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В Канавинском районе Нижнего Новгорода 11-летний школьник попал под колеса автобуса, сообщает NewsNN. ДТП произошло на Московском шоссе. Ребенок находился без сопровождения взрослых. Его госпитализировали с травмами.

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Студентке омской медицинской академии грозит наказание вплоть до 8 лет колонии за взятку преподавателю, пишет Newizv.ru. Известно, что 9 октября 2017 года девушка, которая три раза не смогла сдать экзамен по фармакологии, попыталась передать педагогу 50 тысяч рублей, чтобы получить положительную оценку. Однако экзаменатор не стал брать деньги, а сообщил об этом правоохранителям, которые и зафиксировали весь процесс.

Приставы города Аксай Ростовской области задержаны за взятку в 250 тысяч рублей, передает RostovGazeta. Пока подозреваемые пока находятся на свободе, так как дело еще не возбудили. "Приставу грозит 1,5 года, а заместителю по исполнению пять лет тюрьмы по статье о взятке", – уточнил начальник региональной службы приставов Юрий Рыбакин.

По информации Tagilcity.ru, в детском саду Челябинска воспитательница обзывала детей и запирала их в темной комнате. Родители малышей составили коллективное заявление в прокуратуру, жалуясь на жесткость сотрудника учреждения по отношению к дошкольникам. По их словам, детей за непослушание заставляли мыть полы или называли обидными словами. Якобы, один раз воспитательница заставила малыша съесть собственную рвоту после того, как его вырвало за обедом. Воспитателя отстранили от работы и провели служебную проверку. Но случаи жестокого обращения с детьми не подтвердились, заведующая сообщила, что дети выдумали обвинения в адрес воспитателя. В ситуации предстоит разбираться сотрудникам прокуратуры.

В казанском сквере имени Баки Урманче скончался турист из Израиля, передает Inkazan.ru. Предварительно, 56-летнему мужчине стало плохо в отеле, поэтому он решил выйти на улицу, думая, что там ем станет легче. Однако там он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая прибыла за четыре минуты, но путешественника спасти не удалось.

Жительница Тюмени организовала в своей квартире притон для наркоманов, сообщает Nashgorod.ru. 34-летняя женщина употребляет наркотики с 2000 года. Чтобы обеспечить себя дозой, она с декабря 2017 года стала пускать в свою квартиру других наркозависимых. Против тюменки возбуждено уголовное дело.

Чиновников через суд обязали выделить школе в Омской области деньги на новую посуду, передает "Город55". Она не соответствовала нормам санпин – была с трещинами и сколами. Представители образовательного учреждения известили судебных приставов о получении средств от администрации района и о том, что новые кружки и тарелки уже закуплены.

Бомж из Магнитогорска, укравший у жителя Воткинска 54,3 тысячи рублей, потратил деньги на одежду и развлечения, сообщает Udm-info.ru.  Выяснилось, что потерпевший сам пригласил к себе домой обвиняемого, чтобы выпить. Спустя некоторое время он попросил гостя сходить в магазин и дал ему банковскую карту и назвал пин-код. Мужчина снял с карточки все деньги и обратно не вернулся. Бездомного удалось задержать. Часть приобретенных им вещей была изъята. Возбуждено уголовное дело, за кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото:pixabay.com

В волгоградскую колонию №9 пытались перебросить более 20 мобильников, пишет портал Novostivolgograda.ru. 6 марта сотрудники оперативного отдела учреждения заметили возле стен объекта подозрительного молодого человека. У него было обнаружено изъято шесть свертков, в которых находилось 22 сотовых телефона, два зарядных устройства и наушники. В отношении задержанного уже составлен административный протокол. Теперь его ждет крупный денежный штраф.

В Уфе испуганная лошадь с людьми врезалась в планетарий в парке имени Гафури, передает Mkset.ru. Пострадали несколько подростков, которые выпали из саней. Через несколько минут столкновение повторилось. 

В Уфе осужден адвокат за обман свидетеля по уголовному делу, сообщает ToDay NewsUfa.  Он признан виновным в совершении покушения на хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Подсудимый был представителем потерпевших в уголовном деле по обвинению экс-председателей ЖСК "Дуслык-строй". В декабре 2016 года обвиняемый встретился с со свидетелем по данному делу и сообщил ему, что за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей он, якобы, может помочь в непривлечении председателя ЖСК к уголовной ответственности. Со слов обвиняемого, эти деньги будут переданы следователю, ведущему дело. При этом следователь ничего не знал об умысле адвоката. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осужденный не может заниматься юридической деятельностью в течение трех лет.

Автор: Людмила Фоканова6 марта 2018, 19:19

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