Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе

Пропавшие в шахте Североуральска добытчики цветного металла, реальная стоимость ремонта Казанского государственного цирка, полицейский-мошенник из Башкирии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Нижегородец осужден за призыв к выходу четырех регионов из состава России, сообщает NewsNN. В 2015 году в соцсети "ВКонтакте" от имени гражданки Украины пользователь разместил материалы с призывами к отделению ряда регионов: Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Новосибирска и Новосибирской области, Казани и Республики Татарстан. Также на указанных территориях он призвал создать национальные независимые государства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность злоумышленника была пресечена.

В Магадане восемь малышей детского сада получили микроожоги глаз из-за использования непригодной бактерицидной лампы. Прокуратура установила, что свет вместе с прибором случайно включила воспитатель. Известно, что данная лампа являлась непригодной для использования – ее вовремя не демонтировали, пишет Newizv.ru.

Ростовчанин, забивший до смерти мужчину доской, осужден на восемь лет, передает RostovGazeta. "Суд установил, что осужденный поссорился со знакомым и несколько раз ударил его фрагментом деревянной доски. Пострадавший скончался", – говорится в сообщении региональной прокуратуры. Мужчину признали виновным, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

По информации Tagilcity.ru, трое мужчин нелегально проникли в заброшенную шахту в Североуральске Свердловской области и пропали. Сейчас их разыскивают горноспасатели. Начальник пресс-службы МВД по области Валерий Горелых отметил, что их личности уже установлены. Все они не работают и не имеют постоянного жилья. Ранее мужчины неоднократно проникали на заброшенную шахту, чтобы добыть цветмет, чем и зарабатывали на пропитание. Сейчас поисками пропавших занимаются 15 горноспасателей.

Стоимость реконструкции Казанского государственного цирка составила почти миллиард рублей. Изначально сумма была вдвое меньше – 530 миллионов, передает Inkazan.ru. По словам директора цирка Дамира Шарифуллина, только на звук и осушение ушло 126 миллионов. Открытие назначено на 17 марта.

Травматологи Тюмени достали из руки 40-летней женщины пятисантиметровую иглу, сообщает Nashgorod.ru. В местную больницу обратилась пациентка с жалобой на боль в правой руке. По ее словам, впервые она почувствовала боль, когда развешивала дома картины. Удалять иглу, согласно рентгеновским снимкам, было опасно, поэтому хирургическое вмешательство было проведено под контролем электронно-оптического преобразователя. Высокотехнологичное оборудование помогло закончить операцию всего за несколько минут. Позднее пострадавшая вспомнила, что игла была воткнута в стену, и она ее не заметила.

Зарплаты омичей оказались одними из самых низких в Сибири, передает "Город55". Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. Так, согласно информации статистиков, Омская область регион находится в "зарплатном" рейтинге по Сибири на третьем месте с конца. Средняя заработная плата за месяц там составляет 30 тысяч 160 рублей. Хуже дела обстоят лишь в Республике Алтай (25 тысяч 903 рубля) и в Алтайском крае (22 тысячи 732 рубля).

В Ижевске полицейские изъяли более трех тысяч бутылок поддельного алкоголя, сообщает Udm-info.ru. Было установлено, что у одного из торговых центров в городе была организована продажа спиртного. На бутылках были размещены поддельные марки, изготовленные не по "Гознаку". Выяснилось, что продукция принадлежала 50-летнему неработающему, ранее судимому ижевчанину. Возбуждено уголовное дело. За изготовление и сбыт алкоголя мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.

Волгоградка оценила брак с таджиком в 20 тысяч рублей, пишет портал Novostivolgograda.ru. Тракторозаводский районный суд Волгограда признал недействительным брак, заключенный между 48-летней местной жительницей и 41-летним гражданином Таджикистана. Полицейские выяснили, что свадьбу "молодые" сыграли сугубо из меркантильных интересов. Целью такого решения было не создание семьи, а получение женихом российского гражданства по упрощенной процедуре. "Супруга" приезжего помогала ему за деньги.

В Башкирии уволили полицейского, подозреваемого в мошенничестве, передает Mkset.ru. Следком возбудил уголовное дело против 31-летнего экс-оперуполномоченного отдела полиции по городу Нефтекамску. В декабре прошлого года мужчина был задержан при получении 20 тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения. По предварительным данным, он предлагал местной жительнице помочь решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении нее по поводу кражи. Аналогичным образом он похитил 20 тысяч рублей у обвиняемого и по другому уголовному делу, возбужденному за заведомо ложный донос.

В Уфе загорелся водитель, заводивший автобус паяльной лампой, сообщает ToDay News Ufa. Пожар произошел в Калининском районе города, на улице Первомайская. На месте происшествия работали одна единица техники и четыре человека личного состава МЧС. Причины инцидента выясняются.