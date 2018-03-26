Число погибших при пожаре в Кемерово выросло

Сотрудники МЧС всю ночь работали на месте пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Удалось обнаружить еще 14 тел. Число погибших выросло до 51, передает Telegram-канал Mash.
Оперативный штаб МЧС дает другие цифры. По данным спасателей, погибли 48 человек, без вести пропавшими числятся 16.
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