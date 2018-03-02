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Регионы

Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом

Фото: GLOBAL LOOK press/Nick White
Наркотики на детской площадке в Волдгограде, кража нефти на 700 тысяч рублей в Татарстане и мать в рабстве у собственного сына в Асбесте. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru. 
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Следственный комитет Саратова проводит проверку информации о том, что водитель маршрутки выгнал ребенка на мороз. 1 марта в СМИ появились данные о том, что малолетний ребенок оказался на 28-градусном морозе после того, как водитель выгнал его из маршрутного такси, сообщает NewsNN. Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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Автор: Михаил Вштанов2 марта 2018, 19:22

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