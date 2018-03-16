Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе

Во Владимирской области работники детсада забыли ребенка на морозе. Попытки малыша достучаться до сотрудников дошкольного учреждения записали на видео жильцы соседних домов.

Пытаясь попасть в помещение, мальчик 20 минут метался между дверью и окном. Как выяснилось позже, он просто отстал от группы.

Неравнодушные граждане позвонили в детсад и сообщили об увиденном, сообщает Telegram-канал Mash. Будет ли халатный воспитатель привлечен к ответственности, не уточняется.