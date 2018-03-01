Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт

Горящая школа в Ростове-на-Дону, мамонт в Омской области, пристав-взяточница из Ижевска. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.



В Кстове Нижегородской области за получение взятки осудили 55-летнего врача центральной больницы, передает Newsnn.ru. По данным следствия, 11 апреля 2017 года он получил от гражданина взятку за выдачу справки. Свою вину медик не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок два года.

В уральском Карпинске сотрудники органов опеки забрали у многодетной семьи пятерых детей из-за сообщений о возможных истязаниях, сообщает Newizv.ru. Их поместят в социально-реабилитационный центр. По словам родителей, 26 февраля представители соцслужбы два раза приходили к ним. В первый раз их претензии касались отсутствия в доме продуктов и готовых блюд, a уже к вечеру они посетили семью с полицией и насильно забрали детей, объяснив свои действия тем, что к ним поступили сообщения об избиениях.

В Ростове-на-Дону 1 марта загорелась школа №104 на бульваре Комарова. Инцидент случился в 15.11 по мск. Огонь удалось потушить через 20 минут. К счастью, никто не пострадал. Причина случившегося не раскрывается, пишет Rostovgazeta.ru.

По информации Tagilcity.ru, из-за ледяной корки в Горноуральске перенесена автобусная остановка. Чиновники во всем винят действующий родник, а жители считают причиной коммунальную аварию, произошедшую в середине февраля. Заместитель главы администрации округа по ЖКХ и благоустройству Александр Борисов сказал, что меры будут приниматься, проезжую часть чистят каждый день. Однако сразу из-за погодных условий гололед устранить не удается.

В Татарстане 48-летний директор фирмы украл асфальт на 3,9 миллиона рублей, сообщает Inkazan.ru. По версии следствия, обвиняемый устно договорился с альметьевским предприятием "Альтаир" о поставке асфальтобетонной смеси. В качестве оплаты мужчина передал поставщику асфальтоукладчик "Hanta HB40C" и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. При этом обвиняемый изначально хотел похитить продукцию предприятия, не думая об оплате. После того, как асфальт поставили, злоумышленник отказался от оформления договора.

В Тюмени 11-месячный малыш подавился виноградом и чуть не задохнулся, передает Nashgorod.ru. Известно, что местная жительница дала своему ребенку ягоду, и внезапно он начал задыхаться. Женщина тут же вызвала скорую. Медики прибыли через пять минут. Ребенок плакал и мог дышать только ртом. Оказалось, что причиной удушья стола шкурка, которая закрыла носоглотку.

Останки доисторических животных обнаружили на севере Омской области, пишет "Город55". По словам директора Усть-Ишимского историко-краеведческого музея Александра Голубева, в черте районного центра обнаружен череп мамонта. Еще одной уникальной находкой музея стал 70-сантиметровый череп шерстистого носорога. Кроме этого, усть-ишимцы нашли верхнюю челюсть пещерного льва, в которой сохранились зубы. Самой неожиданной находкой стал рог зоргелии. Внешний вид этого животного ученые до сих пор не могут описать, только знают, что его ближайшим родственником был овцебык.

В Ижевске замначальника районного отдела службы судебных приставов осудили за получение взятки и служебном подлоге, сообщает Udm-info.ru. Женщина подделала постановление о снятии обременения с квартиры. Она потребовала от должника взятку в размере 40 тысяч рублей. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок два года.

В Волгограде полицейские задержали троих мужчин, которые пытались обокрасть строящуюся автозаправочную станцию, а именно – похитить металлическую цистерну, пишет Novostivolgograda.ru. Причем злоумышленники действовали открыто – они подогнали автопогрузчик. Странные действия приезжих заметили местные жители и сообщили в дежурную часть полиции.

В Уфе автоворы украли у водителя из джипа 900 тысяч рублей, сообщает Mkset.ru. Жертвой грабителей стала женщина. Накануне происшествия пострадавшая купила автомобиль и хранила в нем остаток денег. Она припарковала машину и зашла в один из торговых центров города, а когда вернулась, денег в автомобиле не обнаружила. Сейчас полицейские ищут грабителей.