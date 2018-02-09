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Регионы

Безумные регионы: пьяный омич кидался на прохожих с топором

Кадр "Том и Джерри"
В Нижнем Новгороде похитили пенсионера, в Татарстане похитили подростков и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru. 
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В Санкт-Петербурге от падения сосульки погибла женщина, сообщает Newizv.ru. По информации издания, дом, карниз которого стал для умершей роковым, признан аварийным и огорожен со всех сторон. Женщина пролезла на закрытую территорию, чтобы покормить кошек, живущих в подвале аварийного дома. Пока она раскладывала еду для животных, с крыши сошел лед, упавший прямо на сердобольную женщину. От полученных травм она скончалась.

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 В Нижнем Новгороде полицейские арестовали двух мужчин. По информации Newsnn.ru, их подозревают в похищении пенсионера. По версии следствия, днем третьего февраля обвиняемые подошли на улице к 88-летнему местному жителю, схватили за руки и заперли в подвале его собственного дома. Через какое-то время похищенного перевели в его собственную квартиру, где и удерживали до 5 февраля. Злоумышленники планировали ограбить ломбард, который находился этажом ниже квартиры пенсионера, однако там сработала сигнализация, и полицейские задержали преступников и освободили похищенного.

Жительница Ростова-на-Дону майкой задушила знакомого. Как сообщает Rostovgazeta.ru, суд признал ее виновной и приговорил к девяти годам колонии общего режима. Преступление произошло еще в августе 2017 года. Женщина сначала избила сожителя, а когда тот потерял сознание задушила его, использовав майку как удавку.

Житель Нижнего Тагила рассказал Tagilcity.ru странную историю. По словам мужчины, незнакомая женщина пыталась отобрать у него дочку. Инцидент произошел на детской площадке, куда отец привел девочку, которой всего 2,5 года, после того как забрал ее из детского садика. Внезапно к нему приблизилась незнакомая женщина, которая заявила, что ребенок не его, и поэтому мужчина должен отдать девочку ей.

В Татарстане злоумышленники похитили двух подростков и заставили их рыть себе могилы, передает Inkazan.ru. По версии следствия, двое молодых людей пришли с ночевкой в гости к своему другу, утром тот ушел, а к подросткам вломились двое агрессивных мужчин, которые разыскивали хозяина квартиры. Они начали угрожать молодым людям ножом, избили их, забрали телефоны, документы и тысячу рублей. После этого они вывезли подростков в лес, повторно избили и заставили рыть себе могилы. За сохранение жизни они требовали выкуп. Одному из молодых людей удалось сообщить о произошедшем родным, которые и вызвали полицию, задержавшую злоумышленников и освободившую перепуганных подростков.

В Тюмени жителям одного из домов города не дает покоя стук каблуков. Как отмечает Nashgorod.ru, несмотря на то, что шум идет из офиса, расположенного на первом этаже жилого дома, стук слышен даже в квартирах на четвертом. Топот каблуков начинается ежедневно с 9.00 утра и не прекращается до вечера, что очень мешает сну и отдыху всех жителей квартиры.

В Омске пьяный мужчина кидался с топором на прохожих, сообщает Gorod55.ru. Инцидент произошел неподалеку от автоцентра. Охранники организации не смогли утихомирить разошедшегося омича и вызвали полицию. Сотрудникам МВД удалось обезоружить буяна и доставить его в отделение.

 В Удмуртии студента обвиняют в убийстве однокурсника, передает Udm-info.ru. По версии следствия инцидент произошел еще 26 октября 2017 года. 22-летний молодой человек напился в общежитии университета и поспорил со свои однокурсником из-за того, что последний не дал пьяному знакомому сигарет. Перепалка быстро вышла из под контроля, и "скупой" студент получил от нетрезвого приятеля несколько ударов ножом в грудь, от которых и умер.

В Волгоградской области 25-летний местный житель отправится в колонию строго режима на пять лет, сообщает Novostivolgograda.ru. Суд признал его виновным в распространении через Сеть экстремистских роликов. Злоумышленник, приверженец радикальных течений Ислама, под вымышленным именем в социальных сетях распространял угрозы всем инакомыслящим. Преступление мужчина совершил уже отбывая наказание в тюрьме за грабеж и половую связь с несовершеннолетней.

В Башкирии ограбили кассу почтамта. По информации Mkset.ru, злоумышленники вынесли из учреждения почти два миллиона рублей. Преступление было совершено ночью восьмого февраля. При этом ограбление злоумышленники провернули за считанные минуты. После того как они разбили окно, чтобы проникнуть в почтамт, сотрудники ЧОП получили тревожный сигнал и через три минуты уже были на месте происшествия, однако преступники успели улизнуть, прихватив с собой деньги.

Автор: Михаил Войцеховский9 февраля 2018, 21:34

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