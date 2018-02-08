Безумные регионы: волгоградец застал угонщиков в машине

В Нижегородской области машина сбила девочку, в Курской области поезд сбил машину и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Фотография подростка из Кубани стала причиной скандала, сообщает Newizv.ru. На снимке, опубликованном в Instagram, молодой человек тушит сигарету об икону. Судя по подписи, покурить подросток решил в Горячем Ключе, у храма Архангела Михаила. Полиция Кубани начала доследственную проверку инцидента. Сотрудники МВД решат, стоит ли возбуждать уголовное дело против подростка.

В Нижегородской области девочка попала под колеса машины. По информации Newsnn.ru, 13-летняя школьница госпитализирована. Инцидент произошел днем 7 февраля. Девочка шла по обочине проезжей части, когда сзади на нее наехала женщина на Renault Duster. Во время ДТП несовершеннолетняя была без родителей.

В Ростове-на-Дону полиция арестовала местного жителя. Дома у него нашли девять килограммов наркотиков, передает Rostovgazeta.ru. Среди запрещенных веществ, обнаруженных полицией, были упаковки спайса, гашиша, амфетамина, кокаина и экстази. По информации следствия, мужчина хотел продавать наркотические вещества через интернет.

В Екатеринбурге эксгибиционист терроризирует школьниц, предупреждает Tagilcity.ru. Первоначально информация об извращенце появилась в социальных сетях, после ее подтвердили в правоохранительных органах. По информации издания, полицейские уже нашли эксгибициониста. Им оказался 27-летний местный житель.

В Казани суд приговорил пятерых граждан Украины к тюремным срокам за сбыт наркотиков, передает Inkazan.ru. У них изъяли больше двух килограммов запрещенных веществ. Двоих преступников приговорили к 12 годам лишения свободы, еще двоих к 11, и одного к 10 годам. Все злоумышленники будут отбывать наказание в колониях строго режима.

В Тюменской области следователи подозревают 51-летнего мужчину в убийстве собственного сына. По информации Nashgorod.ru, преступление произошло после бытовой ссоры между 24-летним местным жителем и его отцом. Перепалка быстро переросла в драку. Мужчина схватил нож и ударил сына в сердце.

Следственное управление Следственного комитета по Омску проверит сообщение об осколках стекла в твороге, предназначенном для детей. Как сообщает Gorod55.ru, информацию об опасном молочном продукте разместил в соцсетях один из местных жителей. "Pебенок кушал творожок, и стекло хрустнуло на зубах. Oчень надеюсь, что было одно", – заявил он.

Заключенный одной из колоний Удмуртии может стать фигурантом нового дела. По информации Udm-info.ru, его подозревают в возбуждении ненависти и экстремистских высказываниях в отношении религиозной группы. Сейчас 41-летний мужчина уже отбывает наказание за грабежи. Если суд признает его виновным, то к сроку заключенного может добавиться еще два года.

Ночь на 8 февраля выдалась для жителя Волгограда крайне неспокойной. Как сообщает Novostivolgograda.ru, мужчина проснулся в 4 часа утра от истошного писка сигнализации. Выглянув в окно, он увидел, что его Hyundai Santa Fe стоит с открытыми дверями, а внутри копошатся какие-то люди. Выбежав на улицу, мужчина спугнул воришек, которые убежали с места происшествия.