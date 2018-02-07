Безумные регионы: водитель"КамАЗа" случайно убил автомобилиста

Мошенники в Ростовской области и Башкирии, смертельные ДТП в Магадане и Татарстане и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Магадане водитель снегоуборочной машины задавил мужчину, передает Newizv.ru. По информации издания, шофер погрузчика не имел прав на управление спецтехникой. Когда водитель сдавал назад, не заметил местного жителя, который угодил прямо под колеса тяжелой машины. От полученных травм он скончался на месте.

В Нижегородской области женщина серьезно пострадала, провалившись в вентиляционную шахту. Как сообщает Newsnn.ru, 47-летняя местная жительница сломала позвоночник. ЧП произошло на предприятии, на котором трудилась пострадавшая. В данный момент проводится расследование.

В Ростовской области полиция задержала двух местных жительниц. Их обвиняют в мошенничестве, предает Rostovgazeta.ru. По версии следствия, подозреваемые обманывали доверчивых пенсионеров, меняя их деньги на билеты банка приколов. Женщины выдавали себя за соседок пожилых людей и просили тех разменять крупную сумму. Всего на счету мошенниц четыре преступления.

Житель Свердловской области обвиняется в хранении наркотиков, сообщает Tagilcity.ru. 25-летний подозреваемый уже не первый раз попадает в поле зрения полиции. Ранее он вместе с подельником украл чугунную ванну из коллективного сада под Нижним Тагилом. Злоумышленники пробрались на территорию чужого участка, молотком разбили ванну и сдали обломки в пункт приема металлолома.

В Татарстане водитель КамАЗа случайно убил пенсионера, передает Inkazan.ru. Трагедия произошла на трассе Набережные Челны – Утяшкино. Пожилой мужчина на седане Renault застрял в сугробе. Проезжавший мимо водитель КамАЗа решил помочь автомобилисту. Он начал вытягивать иномарку с помощью троса, однако тот порвался. Водитель легковушки выбежал из машины и попытался привлечь внимание дальнобойщика, однако тот начал сдавать назад и, не заметив пенсионера, задавил его.

Нетрезвая автомобилистка обвинила сотрудников полиции в пьянстве. По информации Nashgorod.ru, 39-летняя женщина устроила на дороге Тюмени аварию, не пропустив машину на перекрестке. Когда прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД предложили автомобилистке пройти освидетельствование на наличие в крови алкоголя, прибор показал, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Машину у нетрезвой автомобилистки забрали, и, казалось бы, история на этом закончилась. Однако женщина позвонила в полицию и заявила, что сотрудники ГИБДД сами были пьяны, когда приехали на место ДТП.

Заключенные колонии на территории Омской области построили из снега макет ракетного комплекса "Тополь-М". Как сообщает Gorod55.ru, размер скульптуры практически идентичен оригиналу. Длина макета – 13,5 метра, ширина – 3,5 метра, а высота – 2,5 метра. Над снежной скульптурой работали семеро заключенных колонии.

Житель Удмуртии убил своего напарника по стройке топором. По информации Udm-info.ru, мужчине не понравилось, что его коллега якобы отлынивал от работы. Накануне трагедии бригада строителей, возводившая баню, весело проводила время. На празднике не обошлось без алкоголя. В ходе застолья 30-летний мужчина поссорился с одним из членов бригады. Утром ссора не прекратилась, и обвиняемый схватил топор и несколько раз ударил напарника, от чего тот скончался на месте.

Воры вытащили из посылки жительницы Волгоградской области телефон Xiaomi Redmi, заменив содержимое пакета халвой. Как сообщает Novostivolgograda.ru, о преступлении полицейским рассказала сама потерпевшая. В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что найти воров будет непросто, поскольку неясно, на каком именно этапе произошла подмена. Сейчас правоохранители устанавливают IMEI телефона.

В Уфе полиция разыскивает цыганку, которая обманом выманила у 12-летней школьницы украшения. По информации Mkset.ru, ущерб от действий мошенницы составил 350 тысяч рублей. По версии следствия, незнакомая женщина постучала в квартиру потерпевших, пока взрослых не было дома. Дверь цыганке открыла девочка, у которой злоумышленница попросила воды. После этого она заявила ребенку, что все украшения в квартире прокляты. Школьница отдала злоумышленнице драгоценности, с которыми та и исчезла.