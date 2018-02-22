Под Москвой по дороге из школы пропал ребенок

В поселке Чисмена Волоколамского района Московской области пропал ребенок 2002 года рождения, передает портал "Подмосковье сегодня". Мальчик вышел из школы, однако домой так и не вернулся. Его разыскивают родственники и полиция. На пропавшем была черная куртка и темно-синий школьный костюм. С собой у него был красный рюкзак. Всех, кто знает о местонахождении мальчика, просят связаться по телефону с правоохранительными органами: 8(49636) 2-25-30 (дежурная часть) или 8(49636) 2-14-47 (уголовный розыск).

