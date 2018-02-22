Перед праздником Петербург спасли от терактов

В Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, передает газета "Известия" со ссылкой на региональное управление ФСБ. Сообщается, что мужчина планировал теракты на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей. Информация об этом была опубликована накануне Дня защитника Отечества. Личность подозреваемого не раскрывается в интересах следствия.