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Регионы

В уральском детском саду воспитательница покалечила девочку

прочитано 601 раз

В травмпункт на Липовом тракте в Нижнем Тагиле поступила шестилетняя девочка. У ребенка был диагностирован ушиб сустава, пришлось наложить повязку. Выяснилось, что травму девочке нанесла воспитательница в детском саду, которая резко дернула ее, пытаясь развернуть к шкафчику, передает URA.RU. Сотрудницу уволили, с остальными пообещали провести инструктаж.

22 февраля 2018, 17:21

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