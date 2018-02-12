Анестезиолог из Подольска получил 7,5 года колонии за изнасилование пациентки

Анестезиолог-реаниматолог из Подольской городской больницы признан виновным в надругательстве над пациенткой. Врач приговорен к 7,5 года колонии, передает "Подмосковье сегодня".
Как писали Dni.Ru, в ночь на 5 января 2017 года врач дежурил в реанимационном отделении медучреждения, будучи пьяным, и изнасиловал 43-летнюю пациентку.
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