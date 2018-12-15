Беглов и Албин могут побороться за пост губернатора Санкт-Петербурга

Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга на данный момент является Александр Беглов. Он неплохо проявляет себя на этом посту, и имеет все шансы полноценно вступить в должность без приставки "врио". Конкуренцию на ближайших выборах ему может составить Игорь Албин.

Осведомленные в политике люди не исключают такой вариант, что Кремль может произвести рокировку, поменяв Албина и Беглова местами. Оба потенциальных кандидата известны в городе. Пройди губернаторские выборы в эти выходные, разрыв составил бы считанные проценты.

ПО ТЕМЕ Вице-губернатор Петербурга сменил Смольный на стройплощадку

На днях Игорь Албин был назван самым влиятельным чиновником города, получив большинство голосов экспертов. Это говорит о том, что он пользуется большим авторитетом и уважением в Санкт-Петербурге. Албин занимает должность на протяжении четырех лет и успешно справляется с самыми сложными задачами во всех направлениях городского хозяйства.

Об этом говорит и его богатый послужной список. В декабре 2015 года он попал в топ-100 газеты "Деловой Петербург", а также был лидером в списке лучших топ-менеджеров города. Помимо этого у Албина за плечами богатый опыт министерской работы.





Александр Беглов в свою очередь сумел зарекомендовать себя в роли отличного руководителя и хозяйственника. Должность врио губернатора Санкт-Петербурга он занимает всего лишь с начала октября текущего года. Однако за такой короткий срок он успел произвести несколько эффективных назначений в администрации города.

Именно он стал инициатором перераспределения бюджета, что позволило выделить средства на здравоохранение, социальное обеспечение и другие важные сферы. Также были выделены крупные суммы на реконструкцию школьных стадионов и спортивных площадок. Помимо этого Беглов выступил с предложением провести ряд мероприятий, которые помогут увеличить качество бюджетной политики Санкт-Петербурга.





Нельзя не отметить, что по инициативе врио губернатора города было принято решение о приобретении контрольного пакета акций компании "Метрострой". Это позволит администрации города полностью контролировать процесс развития транспортной инфраструктуры. Игорь Албин также принимает в этом активное участие, демонстрируя свой профессионализм.