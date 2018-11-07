Россиянин взял в заложники кредитора

В Уфе бизнесмена удерживали в плену по просьбе приятеля. Как установили правоохранители, предприниматель дал другу в долг 300 тысяч рублей, однако через некоторое время мужчина отказался возвращать деньги, передает mkset.ru.

Должник заманил приятеля в квартиру и пригрозил расправой. Несколько человек удерживали несчастного в заложниках, требуя простить долг и заплатить еще 300 тысяч рублей.