В Петербурге и Петрозаводске поймали банду подпольных оружейников

В Санкт-Петербурге и Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали трех участников межрегиональной преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом самодельных взрывных устройств, оружия и боеприпасов, передает "ТВ Центр". У подозреваемых изъяли 36 взрывных устройств, 1,3 килограмма взрывчатки и ее компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия, 1,4 тысячи боеприпасов, две гранаты и больше 100 основных частей оружия. Момент задержания попал на видео.