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На Камчатке случилось землетрясение

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На территории Елизовского района Камчатского края произошло землетрясение. Приборы зафиксировали толчки магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера, передает телеканал "360".

По данным МЧС, эпицентр находился на побережье в 156 километрах от поселка Усть-Камчатск. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Автор: Евгений Мышко3 января 2018, 10:45

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