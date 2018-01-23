Драка в центре Махачкалы переросла в перестрелку

В центре Махачкалы произошла драка, которая переросла в перестрелку, передает "Газета.ru" со ссылкой на представителя Главного управления МВД России по Дагестану. Сообщается, что стрельба велась из травматического оружия. В результате трое человек были доставлены в больницу. Стрелявший задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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