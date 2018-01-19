Раненная при атаке на школу девочка впала в кому

Пострадавшая при атаке на бурятскую школу девочка впала в кому. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, пишет Life.ru.



Родственники ученицы просят о помощи. "Нужна кровь для переливания. Группа крови – четвертая отрицательная", – рассказала тетя пострадавшей.

Напомним, утром 19 января старшеклассник с топором напал на учеников школы №5 в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Ранения получили семь человек.