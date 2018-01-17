Песец незаметно подкрался к рыбаку

Забавный инцидент произошел с россиянином на рыбалке. Мужчину попытался обокрасть песец.

Любитель подледного лова смог заснять на видео наглого зверя. Белоснежный хищник долго крутился вокруг лунки, в которую автор ролика складывал пойманную рыбу. Мужчина пытался отогнать песца. Он ругался на животное, называл его наглецом и объяснял, что рыба принадлежит вовсе не песцу. "Парень, не наглей так сильно! Не ешь! Это моя мойва", – пытался вразумить хищника рыбак.

В итоге автор ролика не выдержал, рассмеялся и разрешил зверьку схватить еду. "Ну ты кадр. Ладно, бери, бери", – растаял любитель подледного лова. Зверек как будто понял слова рыбака. Он спокойно засунул мордочку в лунку и довольно захрустел свежей рыбой.