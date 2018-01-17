Теннисистку задразнили из-за стонов на корте

Зрители на арене Рода Лэйвера в Мельбурне чуть не сорвали соревнование. Они начали передразнивать белорусскую теннисистку Арину Соболенко во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии. Ее соперницей была Эшли Барти.

"Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите". Судья на вышке, возможно, пожалела о выборе этих слов во время матча" – так подписан ролик на странице 7Tennis в Twitter. После обращения рефери к зрителям те начали дразнить Соболенко еще больше.

После очередной просьбы судьи в середине второго сета импровизированное представление прекратилось. Барти победила Соболенко со счетом 6:7, 6:4, 6:4, а позже осудила поведение соотечественников.