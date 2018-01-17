Безумные регионы: бешеный лось угрожает Удмуртии

Вооруженный топором мужчина крадет водные мотоциклы, тюменская пенсионерка отдает мошенникам 330 тысяч рублей, нижегородец похищает иконы, татарские бобры мстят людям и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Жители Соснового Бора Ленинградской области решили, что Новый год – это праздник, который всегда с тобой. Как сообщает Newizv.ru, неизвестные злоумышленники украли все елочные игрушки, до которых только смогли дотянуться, с праздничного дерева, установленного в центре города. Все украшения, висевшие ниже двух метров от земли, пропали. Администрация города просит Гринчей вернуть игрушки – иначе главная елка Соснового Бора на следующий год будет стоять без украшений.

В Нижегородской области полицейским удалось арестовать похитителя икон, передает Newsnn.ru. Мужчину обвиняют в кражах святых образов из квартир местных жителей. По информации следователей, 47-летний подозреваемый на протяжении нескольких месяцев 2017 года незаконно проникал в частные дома одного из сел Кулебакского района, откуда похитил 14 икон. Ворованное у мужчины изъяли.

В Ростовской области вооруженный топором мужчина украл три водных мотоцикла, сообщает Rostovgazeta.ru. 30-летний подозреваемый был задержан. По версии следствия, он избил охранника прибрежного кафе. После этого с помощью топора разбил цепь, которой были привязаны к причалу водные мотоциклы. Два из них обвиняемый привязал к третьему и скрылся.

Свердловчанин-рецидивист снова отправится в колонию за нанесение побоев родному деду, передает Tagilcity.ru. 28-летний житель Ревды неоднократно колотил родственника, у которого проживал после выхода из тюрьмы. Кроме того, молодой человек неоднократно нарушал правила административного надзора.

В Татарстане животные пошли войной на людей. Бобры построили плотину, из-за которой одна деревня республики оказалась затоплена. По информации Inkazan.ru, звери возвели свое пристанище в двух километрах от населенного пункта, на русле реки Брустанка. Теперь деревня практически отрезана от цивилизации: все дороги либо размыло, либо затопило.

Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 330 тысяч рублей. Как сообщает Nashgorod.ru, злоумышленники позвонили женщине на домашний телефон. Один из мошенников представился сыном пенсионерки. Он сказал, что его задержали сотрудники МВД за совершение преступления, однако дело можно замять, заплатив полицейским. Взволнованная пенсионерка сообщила все данные своей банковской карты, а также пин-код. Ущерб от действия злоумышленников составил 330 тысяч рублей.

Бывший судебный пристав присвоил десяток наручных часов, которые изъял у должницы. По информации Gorod55.ru, подозреваемый в марте 2015 года возбудил исполнительное производство о взыскании с потерпевшей 430 тысч рублей. В июне 2016 он наложил на имущество женщины арест. Та передала ему в счет долга десять часов, общей стоимостью 53 тысячи рублей. Хронометры бывший пристав решил оставить себе.

Удмуртии угрожает эпидемия бешенства. Первый в 2018 году случай заболевания выявлен у лося. Как сообщает Udm-info.ru, тушу животного обнаружили вблизи деревни Вишур. Патологический материал павшего лося был доставлен в ветеринарную лабораторию. Специалисты поставили диагноз "бешенство".

В Волгоградской области едва не произошла трагедия. Любознательный школьник чуть не погиб под копытами коня. По информации Novostivolgograda.ru, инцидент произошел в одном из питомников области. Местные жители всей семьей приехали туда, чтобы стерилизовать троих своих кошек. Так как процедура занимает несколько часов, отец семейства вместе с ребенком отправился посмотреть на других животных питомника. Посетители случайно забрели на территорию организации, занимающейся спасением лошадей. Один из жеребцов случайно зацепил копытом мальчика. К счастью, второклассник отделался испугом.

В Башкирии егерь застрелил коллегу. Как стало известно Mkset.ru, убийство произошло еще 11 января, однако его предали огласке только 17 числа. По информации источника издания, мужчина погиб из-за трагической случайности. Он встал на линию огня своего коллеги и схлопотал пулю.