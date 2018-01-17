Россия встала на защиту развратных курсантов летного училища

Скандал с непристойным роликом, записанным ульяновскими курсантами авиационного училища, получил продолжение. Россияне заступились за подростков.

В Сети появилась петиция, авторы которой просят руководство образовательного учреждения не отчислять провинившихся молодых людей. "Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей", – написал автор петиции, некий Андрей Борисенко.

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"Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний. В данный момент намерены отчислить 14 человек, фактически без объяснения причин", – значится в тексте петиции.

На данный момент под призывом спасти молодых людей и не лишать их образования подписалось 3 451 человек. Получателями петиции значатся ректор училища Сергей Краснов, Росавиация и прокуратура.

Напомним, 16 января курсанты Ульяновского летного училища выложили в Сеть эротический клип на хит итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Будущие пилоты таким оригинальным способом решили рассказать о нелегкой жизни в общежитии. В ритме Satisfaction курсанты чинят двери, занимаются глажкой и подметают полы. Только делают все это в нижнем белье.

Видео работа молодых людей наделала изрядного шуму. Согласно информации telegram-канала Mash, не поздоровилось не только участникам клипа, но и руководству училища. Сергея Краснова вызвали в Росавиацию. Согласно сведениям авторов анонимного канала, ректору училища светит выговор. Кроме того, всех курсантов, принимавших участие в съемках клипа, ждет отчисление.