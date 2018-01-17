В школе на Урале второгодник пырнул ножом одноклассника

Драка между старшеклассниками в одной из уральских школ закончилась поножовщиной. ЧП произошло в поселке Смолино Сосновского района Челябинской области, пишет Ura.ru.

Конфликт вспыхнул на перемене. "Подросток специально принес нож в школу, чтобы разобраться с противником. Никто из других детей не пострадал", – рассказали правоохранители.

Пострадавшему 14 лет, нападавшему – 16. По данным Life.ru, оба учатся в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Зачинщик конфликта несколько раз оставался на второй год.

