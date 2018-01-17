При взрыве в жилом доме в Ростове-на-Дону погиб человек

В одной из многоэтажек Ростова-на-Дону прогремел взрыв. По предварительным данным, жертвой ЧП стал один человек, передает "360".
Взрыв произошел в десятиэтажке, которая расположена в Забайкальском переулке. Как сообщает "Газета.ру", хлопок газа с последующим возгоранием произошел на пятом этаже. Огонь ликвидировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
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