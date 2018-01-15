Число пострадавших при резне в пермской школе возросло до 15

Продолжение: Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом

По последним данным, число пострадавших при резне в школе в Перми достигло 15, передает РИА ФАН. Ранее сообщалось о 12 раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии – это учительница, которая пыталась защитить учеников младших классов, а также два школьника.

Подробности о жуткой резне в пермской школе читайте в сюжете Dni.Ru.