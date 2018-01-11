Безумные регионы: обидчивый россиянин изрубил собутыльника бензопилой

Школьники-наркоторговцы из Омска, несовершеннолетние грабители из Удмуртии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Рязани уволили руководителей кардиодиспансера. Причиной подобных кадровых решений стало видео, снятое одним из пациентов учреждения, сообщает Newizv.ru. Ролик, в котором мужчина бродит по рязанскому кардиодиспансеру в рабочее время, натыкаясь на запертые двери стал очень популярным в Сети. В одном из кабинетов оператор застукал всех врачей: они сидели за накрытым столом, уставленным едой, и что-то отмечали.

В Нижнем Новгороде загорелся жилой дом. При пожаре пострадал четырехлетний ребенок, передает Newsnn.ru. Он находился в квартире, ставшей эпицентром возгорания, вместе с 22-летней девушкой. Их доставили в больницу. По предварительным данным пожар начался из-за нарушения правил пользования электроприборами.

В Ростовской области преступник ранил полицейского. По информации Rostovgazeta.ru, инцидент произошел при задержании 40-летнего мужчины, находящегося в федеральном розыске по подозрению в самовольном оставлении места службы. Во время ареста разыскиваемый оказал сопротивление: он нанес ножевые ранения в лицо и в руку одному оперативнику и ударил второго металлической трубой по голове.

Житель Свердловской области подозревается в убийстве. Как сообщаетTagilcity.ru, по версии следствия, 45-летний мужчина использовал для совершения преступления бензопилу. При этом, обвиняемый сам вызвал полицию. Он рассказал оперативникам, что нашел у себя дома труп знакомого со следами насильственной смерти. О том, кто и как убил мужчину, он якобы не знал. При этом сотрудники МВД заметили на руках и одежде хозяина дома бурые пятна, похожие на кровь. В итоге мужчина признался в содеянном.

В Тюменском отделении полиции после допроса скончался местный житель, передает Nashgorod.ru. Трагедия произошла еще в начале декабря 2017 года, однако служебная проверка по факту гибели тюменца была инициирована только сейчас. Через некоторое время после допроса мужчине стало плохо, и он потерял сознание. На следующий день местный житель скончался в больнице, так и не приходя в чувство.

Двое омских школьников решили заработать, продавая наркотики, сообщает Gorod55.ru. Подростки были задержаны сотрудниками Росгвардии: после полуночи экипаж, патрулировавший улицы, заметил двух молодых людей, предположительно несовершеннолетних. При виде сотрудников охраны правопорядка, они попытались убежать, но были пойманы. Выяснилось, что ребята решили заработать и делали закладки наркотического средства, которые приобрели через интернет.

В Удмуртии двое школьников тоже решили поискать легких денег. По информации Udm-info.ru, молодые люди, заручившись помощью взрослого, ранее судимого мужчины украли из продуктового магазина терминал мобильной оплаты. Из него они похитили 21 тысячу рублей. Воришки задержаны, им предъявлено обвинение.

В Волгоградской области молодая мать умерла после укола медсестры. Как сообщает Novostivolgograda.ru, 30-летняя местная жительница проходила дома курс терапии по лечению ушного заболевания. Он включал в себя ряд процедур, в том числе уколы обезболивающего. Днем 10 января домой к пациентке пришла медсестра. Она вколола женщине Новокаин, от которого у той начался анафилактический шок. Врачи скорой помощи, вызванные на место происшествия медсестрой, не смогли спасти девушку.