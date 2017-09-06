Женщина избила ребенка из-за своей собачки (видео)

Вопиющий инцидент произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Защищая свою маленькую собачку, женщина пнула ногой трехлетнего малыша и обрызгала из газового баллончика его мать.

Как выяснила позже полиция, между выгуливающей собачку 30-летней петербурженкой и матерью ребенка произошел конфликт. Последняя сделала замечание любительнице животных, заявив, что детская площадка не предназначена для выгула питомцев.

Спор женщин постепенно перерос в драку. В гневе хозяйка собачки пнула трехлетнего ребенка, после чего он упал на землю. Затем дебоширка достала газовый баллончик и прыснула им в лицо матери малыша. Как видно на кадрах, собачница вела себя крайне агрессивно, и прибежавшему на площадку охраннику пришлось ее несколько раз удерживать от драки, передает РЕН ТВ.

Позже буйную хозяйку собаки забрали в полицию. Там она сначала также вела себя агрессивно и уверяла, что на мать и ребенок первыми напали на ее животное.